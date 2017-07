Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu ex-tenista australiano Mervyn Rose

O australiano Mervyn Rose venceu sete títulos do 'Grand Slam' na década de 50.

Por Lusa | 12:30

O australiano Mervyn Rose, vencedor de sete títulos do 'Grand Slam' na década de 50 e antigo treinador das ex-tenistas Margaret Court e Billie Jean King, morreu aos 87 anos, anunciou esta terça-feira a Federação australiana de ténis.



"A família do ténis está de luto depois da morte do campeão Mervyn Rose, sete vezes detentor do título do 'Grand Slam'. Os nossos pensamentos vão para a família e amigos", afirmou a federação australiana.



Rose, que era canhoto, ganhou o seu primeiro título em 1954, em Melbourne, Austrália, e três anos depois venceu o torneio francês de Roland Garros.



Em pares, conquiistou duas vezes o 'US Open' e fez parte da equipa australiana, tendo vencido a Taça Davis em 1951 e em 1957.



Depois de terminada a carreira de jogador, Mervyn Rose continuou ligado ao ténis enquanto treinador e, além das ex-campeãs Margaret Court e Billie Jean King, treinou a espanhola Arantxa Sanchez Vicario.