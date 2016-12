Morreu Ferdi Kübler, a lenda suíça do ciclismo

Ferdi Kübler colocou termo à sua carreira de ciclista em 1957, ao fim de mais de 400 triunfos como profissional, e em 1983 foi eleito o desportista suíço mais popular dos últimos cinquenta anos.



"Ferdi morreu pacificamente com um sorriso na cara. Partiu a dormir", afirmou ao Schweizer Illustrierte a sua mulher Christina, de 70 anos, companheira do ciclista suíço ao longo de 40 anos.Ferdi Kübler colocou termo à sua carreira de ciclista em 1957, ao fim de mais de 400 triunfos como profissional, e em 1983 foi eleito o desportista suíço mais popular dos últimos cinquenta anos.

O antigo ciclista Ferdi Kübler, que em 1950 se tornou no primeiro suíço a vencera Volta a França, morreu aos 97 anos, anunciou hoje a agência noticiosa helvética ATS.Figura incontornável do ciclismo suíço, Ferdi Kübler morreu na quinta-feira à tarde, num hospital de Zurique, onde deu entrada após celebrar o Natal com uma forte gripe, disse a sua mulher ao jornal Schweizer Illustrierte.Para além da vitória no Tour de 1950, aos 31 anos, Ferdinand Kübler foi segundo em 1954, conquistou o título mundial de estrada em 1951, por duas vezes a clássica Liège-Bastogne-Liège, por três a Volta à Suíça e por duas a Volta à Romandia.