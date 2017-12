Morreu Heather Menzies-Urich, uma das irmãs de ‘Música no Coração’

Atriz que interpretou Louisa Von Trapp tinha 68 anos.

A atriz canadiana Heather Menzies-Urich morreu este domingo, véspera de Natal, aos 68 anos, vítima de um cancro no cérebro, diagnosticado há cerca de um mês. Heather ficou conhecida em todo o mundo por desempenhar o papel de Louisa Von Trapp, uma das irmãs Von Trapp do clássico musical ‘Música no Coração’.

A intérprete, nascida em Toronto no Canadá, teve o primeiro papel de destaque no filme musical de Robert Wise, que estreou quando Heather tinha 15 anos. O filme, onde a canadiana deu vida à terceira filha mais velha da família Von Trapp, revelou-se um sucesso, vencendo cinco Óscares (incluindo o de Melhor Filme), e cimentando o lugar de um dos melhores filmes musicais de sempre.

A notícia foi confirmada pelos produtores de ‘Música no Coração’. Em comunicado, Ted Chapin e Rodgers & Hammerstein lamentaram a morte da atriz que "era parte da ‘família’". "A Haether era o membro da ‘família’ mais feliz e positivo e estava sempre expectante com a próxima reunião do elenco", escrevem os produtores.

Kym Karath, que deu vida a Gretl ao lado de Heather no filme, lamentou a morte da colega e amiga nas redes sociais. "Estou cheia de uma tristeza infinita esta noite. A minha preciosa amiga e irmã de ‘Música no Coração’ Heather Menzies morreu esta noite. Estou devastada", escreveu Kym Karath.

À revista Variety, o filho de Heather recordou a mãe como uma "atriz e bailarina que adorava viver a vida ao máximo".

Depois do sucesso de ‘Música no Coração’, Heather não chegou a ter muitos mais papéis de destque em Hollywood. Contam-se algumas participações no filme Hawaii (de 1966) e Bonanza (1970). Heather gerou polémica ao posar nua para a Playboy aos 23 anos. Em 1975 casou-se com o ator e produtor Robert Urich.