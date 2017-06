Morreu jornalista francês ferido em explosão de mina em Mossul

Apoiado por uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, as forças iraquianas levam a cabo, desde outubro, uma grande ofensiva para expulsar o Daesh de Mossul, que foi tomada em junho de 2014.Mossul, segunda cidade do Iraque, é o último grande reduto urbano do grupo terrorista no país.Segundo a RSF, com estas mortes sobe para 26 o número de jornalistas mortos desde 2014 no conflito no Iraque.