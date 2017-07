Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Liu Xiaobo, o dissidente chinês que foi Prémio Nobel da Paz

Dissidente sofria de um cancro em fase terminal.

13.07.17

Liu Xiaobo, Prémio nobel da Paz em 2010, morreu esta quinta-feira no hospital onde estava a ser tratado a um cancro em fase terminal.



O dissidente que foi preso em 2009, após ser condenado por "incitar à subversão do poder do Estado", tinha sido libertado da prisão há cerca de duas semanas, devido à avançada deterioração do seu estado de saúde.



Liu Xiaobo foi uma das figuras dos protestos da praça de Tiananmen, em 1989, e foi um dos subscritores da "Carta 08", um documento assinado por vários intelectuais que pedia uma abertura das liberdades civis e a adoção de reformas políticas, em 2008.



Na manhã desta quinta-feira, o hospital da cidade de Shenyang já tinha declarado que o estado de saúde era considerado crítico, com falhas nos rins e no aparelho respiratório.