Morreu Mark Wainberg, um dos pioneiros na investigação da Sida

Wainberg e os colegas identificaram a lamivudina, um dos principais antirretrovirais usado no tratamento da infeção pelo HIV."Mark Wainberg foi um gigante na ciência da Sida, o seu trabalho salvou milhões de vidas", declarou Michel Sidibé, diretor executivo do programa.Por seu lado, a Sociedade Internacional contra a Sida (IAS) disse estar "chocada" com o desaparecimento do seu antigo presidente entre 1998 e 2000, que considerou um "líder, um mentor e um amigo próximo"."Perdemos um dos mais determinados", disse a presidente do IAS, Linda Gail Bekker, citada pela agência France Presse.De acordo com a estação canadiana de televisão CBC News, o funeral de Mark Wainberg realiza-se hoje, em Montreal, no Canadá.