Em 1985, ganhou um Emmy pela sua participação na série Benson.

23:00

Robert Guillaume morreu esta terça-feira aos 89 anos em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia. O ator, que teve uma longa carreira no espetáculo, celebrizou-se na comédia Soap e na sitcom Benson, tendo dado ainda voz a "Rafiki" no filme da Disney "O Rei Leão".



A notícia já foi confirmada à CNN pela viúva, Donna, que referiu que o marido lutava contra um cancro na próstata há alguns anos.



"Foi um bom pai e um bom marido. Uma grande, grande pessoa", disse Donna.



Em 1985, ganhou um Emmy pela sua participação na série Benson.



Esteve três vezes nomeado para um Globo de Ouro.