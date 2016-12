Falha cardíaca mata George Michael

As últimas imagens de George Michael

Michael Lippman, manager e amigo de longa data de George Michael,

Fãs prestam homenagem a George Michael

Com os Wham é o intérprete de canções como "Careless Whisper", "Wake me up before you go-go", "Freedom" e "Last Christmas", uma das mais conhecidas músicas pop de Natal.O músico, que chegou a ser notícia também pelos problemas com consumo de droga, atuou a solo apenas uma vez em Portugal, em 2007 no Estádio Municipal de Coimbra, por ocasião dos 25 anos de carreira.A solo, George Michael editou seis álbuns, o último dos quais "Symphonica", em 2014, e que é um registo ao vivo.Vencedor de dois prémios Grammy, George Michael fica ainda conhecido pelos temas "I want you sex", retirado do premiado álbum de estreia "Faith", "Jesus to a child" e "Freeek!".Em 2011, George Michael adiou uma série de concertos depois de lhe ter sido diagnosticada uma pneumonia.Uma ambulância foi chamada à propriedade de George Michael pelas 13:42 do dia de Natal. A polícia de Thames Valley foi igualmente chamada ao local onde foi confirmada a sua morte.O seu antigo companheiro de banda nos Wham, Andrew Ridfeley, disse na rede social Twitter, sentir-se "destroçado" com a perda do seu "querido amigo".No seu 'tweet', Ridfeley escreveu ainda referindo-se a George Michael com o nome familiar 'Yog': "Eu, os seus mais queridos, os seus amigos, o mundo da música, todo o mundo [estamos destroçados]".Também Sir Elton John lamentou a morte do seu amigo, colocando no Instagram uma fotografia dos dois cuja legenda revela: "Estou em choque profundo. Perdi um amigo querido -- a alma mais gentil, generosa e um brilhante artista. O meu coração está com a sua família e os seus fãs".