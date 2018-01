'Papa' da gastronomia tinha 91 anos.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 20, 2018

Paul Bocuse, uma das referências mundiais da gastronomia, morreu aos 91 anos. O falecimento do chef francês, um dos mais influentes do país e ligado à 'nouvelle cuisine', foi já confirmado pelo ministro do Interior."Morreu Paul Bocuse, a gastronomia está de luto", escreveu Gérard Collomb na sua conta oficial no Twitter. "Simplicidade e generosidade", foram as palavras escolhidas pelo ministro para descrever o chef.Natural de Collognes-au-Mont-d’Or, a poucos quilómetros de Lyon, Bocuse tornou-se numa referência a quem foi dada a alcunha de 'Papa' da gastronomia.Paul Bocuse nasceu em fevereiro de 1926.