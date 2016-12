Morreu o economista Hans Tietmeyer

Antes das competências dos bancos centrais serem transferidas para o BCE, usou a sua influência para moldar a nova instituição, instalada em Frankfurt, de acordo com os princípios que o orientaram: prioridade à estabilidade de preços e independência dos poderes políticos.



Defensor da estabilidade de preços, foi um dos governadores de bancos centrais mais influentes na década de 1990 e o seu mandato coincidiu com o do chanceler Helmut Kohl (1982 a 1998).Antes das competências dos bancos centrais serem transferidas para o BCE, usou a sua influência para moldar a nova instituição, instalada em Frankfurt, de acordo com os princípios que o orientaram: prioridade à estabilidade de preços e independência dos poderes políticos.

Hans Tietmeyer, antigo presidente do Bundesbank que abriu caminho ao euro na Alemanha, morreu na terça-feira aos 85 anos, anunciou hoje o banco central alemão.Tietmeyer esteve seis anos à frente do banco central alemão, de 1993 a 1999 e foi o último presidente da instituição com plenos poderes monetários, transferidos depois para o Banco Central Europeu (BCE)."Contribuiu de forma considerável para a definição da União Económica e Monetária", referiu o Bundesbank num breve comunicado.