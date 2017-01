Morreu o ex-presidente do Irão Hachemi Rafsandjani

Em atualização

O antigo presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani, figura influente na política no Irão, morreu este domingo aos 82 anos, informou a imprensa estatal.A imprensa do Irão noticiou anteriormente que Rafsanjani tinha sido hospitalizado devido a problemas no coração.Rafsanjani, presidente de 1989 a 1997, ainda detinha muita influência na política iraniana, tendo sido um dos homens que esteve por detrás da ascensão do presidente Hassan Rouhani (em funções desde 2013).