Morreu o fundador do IKEA

Ingvar Kamprad tinha 91 anos.

Ingvar Kamprad fundador da marca de mobiliário mais famosa da Suécia morreu este domingo, anunciou a empresa.



"O fundador da IKEA e da Ikano e um dos maiores empreendedores do século XX, Ingvar Kamprad, morreu pacificamente na sua casa em Smaland, na Suécia, no dia 27 de janeiro", revela o comunicado emitido pela IKEA.



O empresário tinha 91 anos.



Ingvar estava afastado de cargos na empresa de 1998, mas era consultor da adaministração da multinacional sueca.



Nascido em 1926 em Samaland, no sul da Suécia, fundou a IKEA aos 17 anos. A empresa que começou por ser um negócio familiar é hoje uma multinacional presente em todo o mundo, conhecida por vender móveis baratos e desmontados, em que o cabe ao cliente montá-los em casa.



Um conceito inovador que conquistou consumidores em todo o mundo.