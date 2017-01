Morreu o fundador do 'Pac-Man'

Masaya Nakamura, o fundador da companhia de videojogos japonesa que inventou o famoso jogo 'Pac-Man', Namco, morreu aos 91 anos no passado dia 22 de janeiro.



A companhia, que foi fundada por Nakamura em 1955, confirmou a sua morte esta segunda-feira mas não revelou pormenores nem a causa do óbito.



Foi em 1980 que a Namco lançou o famoso jogo 'Pac-Man', o grande legado deixado por Masaya Nakamura, onde um 'boneco amarelo persegue as suas presas para as comer'.





Livro de Recordes do Guinness como o jogo de arcada operado por moedas com o maior sucesso de sempre.



Na fase final da sua vida, Masaya continuava a ter um grande papel na Bandai Namco, a empresa que em 2005 surgiu da fusão da Namco com outra empresa de jogos.



Estima-se que o jogo tenha sido jogado biliões de vezes em todo o mundo. O jogo, uma grande influência na cultura popular, foi considerado pelo Livro de Recordes do Guinness como o jogo de arcada operado por moedas com o maior sucesso de sempre.

