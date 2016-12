Morreu o guitarrista da banda Status Quo

Em outubro deste ano, o músico decidiu que não atuar mais com a banda, após ter sofrido um ataque cardiaco, no verão. A banda rock britânica vendeu mais de 100 milhões de discos e protagonizou êxitos como "Whatever you want"





O guitarrista da banda Status Quo, Rick Parfitt, morreu este sábado num hospital em Espanha.Rick, de 68 anos, foi internado na quinta-feira com complicações com uma lesão no ombro e morreu este sábado de uma infecção grave, informou a família.Para 2017, o guitarrista tinha planeado uma carreira a solo com um album e uma autobiografia.