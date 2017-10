Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o líder do Curdistão

Antigo presidente do Iraque, Jalal Talabani, abandonou o cargo em 2014 por problemas de saúde.

03.10.17

O ex-Presidente do Iraque e dirigente curdo Jalal Talabani, 83 anos, morreu esta terça-feira num hospital de Berlim, anunciaram responsáveis curdos e um amigo da família.



Segundo as fontes, citadas por agências internacionais, o estado de Talabani degradou-se rapidamente nas últimas horas.



Jalal Talabani liderou a luta pela autodeterminação dos curdos à frente de uma das principais fações -- a União Patriótica do Curdistão (UPK) - e tornou-se presidente do Iraque em 2005, depois da invasão de 2003 que pôs fim ao regime de Saddam Hussein.



Fluente em árabe, persa e inglês, além da língua materna, o curdo, Talabani era visto como uma figura unificadora, capaz de estabelecer pontes entre curdos, xiitas e sunitas.