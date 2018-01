Morreu o neto de Bin Laden

Notícia da morte do "herdeiro de Osama" confirmada pela Al-Qaeda.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 21:16

O neto do terrorista que orquestrou os ataques de onze de setembro, Osama Bin laden, morreu, segundo informação confirmada pelo pai do menor. Osama Bin Laden (tinha o mesmo nome do avô) tinha 12 anos.

Foi o pai do adolescente, Hamza Bin Laden, que deu a notícia, lamentando a morte "de um mártir pela causa, o herdeiro do legado de Osama Bin Laden".

A carta de Hamza, publicada pela Al-Qaeda, não revela a idade ou como morreu o neto do filho de Bin Laden. No entanto a agência de notícias Al Arabiya, na Arábia Saudita, adianta que o jovem tinha 12 anos e que morreu devido a doença. Outros órgãos de comunicação dão conta de relatos não confirmados de que o neto de Bin laden terá sido morto na sequência de um ataque aéreo na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão.



"Hamza Bim Laden e a sua honrada família celebram o martírio do filho, Osama Bin Laden,que Alá o receba e proteja", lê-se na carta escrita pelo filho de Bin Laden.

Hamza Bin Laden é procurado e é tido como a atual líder da Al-Qaeda. Estava escondido mas, há dois anos, manifestou apreço pelos ataques terroristas em Londres e quererá voltar a reerguer a organização terrorista do pai. Foi visto pela última vez na Síria, em maio deste ano.