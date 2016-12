Morreu o panda mais velho do mundo

O animal vivia num centro para pandas idosos e doentes em Dujiangyan, onde são assistidos cerca de 30 pandas, a maioria com mais de 20 anos.A morte de Pan Pan foi recebida com tristeza pelos órgãos de comunicação oficiais como a agência Xinhua e os jornais Global Times e Diário do Povo, que enviaram através do Twitter mensagens de despedida para o "avô dos pandas", como era conhecido pelo seu contributo para a continuidade da espécie em cativeiro.Devido à sua baixa taxa de natalidade, os programas de reprodução em cativeiro tornaram-se um elemento essencial para assegurar a sobrevivência dos pandas.Atualmente há cerca de 2.200 pandas, dos quais 400 em cativeiro, incluindo em jardins zoológicos.