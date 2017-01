Morreu o último astronauta que andou na Lua

Eugene Andrew Cernan, o último homem que andou sobre a superfície da Lua morreu aos 82 anos.

O anúncio foi feito pela NASA através do Twitter.

"Estamos tristes com a perda do já reformado astronauta da NASA Gene Cernan, o último homem que andou na Lua", lê-se na publicação da agência espacial.

Cernan foi o comandante da Apollo 17, a última missão lunar dos EUA.





We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C