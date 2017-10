Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu professora que salvou meninos de fogo em creche

Incêndio foi ateado por um segurança.

Uma professora que salvou a vida a várias crianças durante um incêndio com mão criminosa num infantário em Minas Gerais, no Brasil, morreu no hospital com 90% do corpo queimado.



Na tarde da passada quinta-feira, um segurança atirou gasolina para o infantário, tendo depois incendiado o local. O homem terá ainda fechado as crianças dentro do edifício, pegando também fogo a algumas delas.



Heley Batista, de 43 anos, era professora no local e lutou com o agressor para o tentar impedir de cometer o crime. Depois, terá ainda salvo a vida de alguns meninos retirando-os do edifício pela janela, contam os meios locais.



Damião Soares dos Santos, de 50 anos, o atacante, morreu no hospital horas após cometer o crime. Heley lutou até à tarde desta sexta-feira.



A mulher era casada e mãe de três filhos de 1, 11 e 13 anos. "Ela era alegre, de bem com a vida. Cheia de fé e esperança. Era isso que tinha, muita esperança. Estou desolada como amiga e colega de profissão. Heley lutou até o fim", conta Elisdete Souza da Silva, professora, ao site G1, da Globo.



Oito meninos perderam a vida neste ataque. O incêndio fez cerca de 40 feridos.