Morreu 'Rosie', a mulher que inspirou a América na II Guerra Mundial

Naomi Parker Fraley foi a inspiração para o famoso cartaz "We Can Do It" ("Nós Conseguimos").

Apesar de tudo isto, a verdadeira identidade de Rosie the Riveter foi, durante décadas, desconhecida. Muitas mulheres fizeram passar-se pela inspiração do cartaz ao longo das décadas e só recentemente é que Naomi, quase 70 anos depois da criação do cartaz, conseguiu provar, com recortes de jornal, que era ela quem teria servido de musa à criação de J. Howard Miller.



A sua história foi, em 2010, confirmada por um professor universitário, que estudou a fundo o fenómeno e corroborou a versão de Naomi. Apenas em 2016 foi considerada verdadeira e aceite por todos.



Foi a última vitória de Naomi, que morreu este sábado.

Morreu Naomi Parker Fraley, mais conhecida como "Rosie the Riveter", e a inspiração do cartaz "We Can Do It!" ("Nós Conseguimos!"), que inspirou as mulheres a trabalharem durante a Segunda Guerra Mundial e, décadas depois, o movimento feminista.Tinha 96 anos e terá morrido no sábado em Longview, Washington.No icónico cartaz, criado pelo artista J. Howard Miller, aparecia retratada, sob um fundo amarelo, uma mulher, vestida para trabalhar, de lenço vermelho na cabeça e olhar ameaçador, a fletir o braço e de punho cerrado. Num 'balão' de fala azul por cima da sua cabeça, uma simples frase celebrada por milhões: Nós conseguimos.A inspiração para o desenho terá sido uma fotografia de Naomi, publicada em 1943 em algumas revistas, onde esta aparecia a trabalhar numa base aeronaval. No entanto, nenhum nome ou data foram confirmados pelo artista, o que acabou por conferir uma aura de mistério à musa imortalizada na imagem.Décadas depois da sua publicação, a composição ganhou fama e, hoje em dia, está longe de ser apenas um símbolo da força trabalhadora da Segunda Guerra Mundial, revestindo-se de um significado maior. Adorna todo o tipo de parafernália: desde t-shirts a meias, passando por máscaras de Carnaval e até mesmo celebridades como Beyonce, que celebram a força da mulher retratada e a usam como símbolo do feminismo.