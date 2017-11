Morreu Totò Riina, o padrinho da Máfia Siciliana

Italiano tinha 87 anos e lutava contra o cancro. Cumpria 26 penas de prisão perpétua.

Salvatore Totó Riina, o homem conhecido por ser o "chefe dos chefes" da Máfia siciliana, morreu esta sexta-feira, aos 87 anos.



Riina perdeu uma luta contra o cancro na ala hospitalar da Cadeia de Parma, onde se encontrava a cumprir 26 penas de prisão perpétua, pela autoria moral de mais de 150 homícidios. A confirmação da sua morte foi dada pelo Ministério da Justiça italiana.



Nascido em 1930 na aldeia de Corleone, perto de Palermo, o mafioso passou por uma infância difícil. Tal como a personagem do filme "O Padrinho", Riina também viu o seu pai ser assassinado quando este ainda era uma criança.



Foi aos 19 anos que se introduziu no mundo da máfia. Para tal, matou uma pessoa como ritual de iniciação e nos anos 70 ascendeu aos escalões máximos da organização criminosa. Foi detido em 1993, após a denúncia de um rival às autoridades.



Apesar de estar na prisão, Riina continuou a ser o cabecilha de muitas ações criminosas, tais como o assassinato de um menino de 13 anos, raptado para que o pai não revelasse informações sobre a Máfia.



Pouco tempo antes de morrer, o homem não mostrava arrependimento pelos crimes que cometeu ao longo da vida, segundo os médicos. O homem acabou por morrer no dia do seu aniversário.