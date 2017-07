Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morta a tiro pelo marido em frente ao filho de 4 anos

Criança contou à avó o que viu na noite do crime.

Lidiane Oliveira da Silva foi morta a tiro pelo marido em frente ao filho de quatro anos, este domingo.



"Avó, o pai matou a mãe", contou o menino à avó na madrugada de ontem, no Brasil.



Segundo avança o G1, o pai do menino foi preso por ser suspeito de matar Lidiane, de 22 anos. O casal estava separado, no entanto, a mulher queixava-se de ameaças por parte do ex-marido.



Segundo a polícia, a vítima estava a dormir com os dois filhos quando a porta de casa foi arrombada pelo suspeito. O homem entrou, disparou sobre Lidiane e fugiu. O filho mais novo, de dois anos, não se apercebeu. Já o mais velho, de quatro, assistiu ao crime.



O caso está a ser investigado pela polícia e a arma do crime ainda não foi encontrada.