Morta em casa tinha vida dupla como acompanhante de luxo

Mulher de 42 anos, casada, foi encontrada apenas de soutien com um golpe na cabeça.

Dawn Martin West, uma mulher norte-americana de 42 anos, foi encontrada morta em casa em Calera, no estado norte-americano do Alabama. Dawn foi encontrada com um golpe profundo na cabeça, pelo que as autoridades acreditam que terá diso vítima de um homicídio. A investigação ao crime veio revelar que Dawn, casada e com uma filha, levava uma vida dupla como acompanhante de luxo e modelo pornográfica.

No Facebook, Dawn Martins partilhava selfies, fotografias da casa e da família e descrevia-se como "uma mãe e esposa a tempo inteiro". Na realidade operava um site e uma empresa própria de acompanhantes de luxo. Sob o pseudónimo Kitty Kat, a mulher tinha até uma página para os milhares de fãs que tinha nas redes sociais enquanto modelo. No Instagram, onde Kitty Kat tinha mais de 50 mil seguidores, era usual mostrar-se de lingerie, seminua ou em poses muito ousadas.

O seu site oferecia conteúdos explícitos mediante o pagamento de 15 euros por mês e prometia "diversão marota" com "mulheres sensuais e maduras".

Segundo os meios de comunicação locais, Kitty Kat dava ainda nas vistas no grupo de Facebook chamado ‘O Clube das Pumas’ (nos EUA é costume referir-se a uma mulher mais velha que prefere homens mais novos como ‘puma’), onde os utilizadores partilham fotos de mulheres mais velhas.

Dawn foi encontrada morta em casa por um vizinho. Estava despida, tendo apenas o soutien vestido e tinha o telemóvel caído a seu lado.

As autoridades não revelaram se o marido de Dawn, de 44 anos, e a filha do casal, de 12, estavam no interior da casa na altura. Os vizinhos estão em choque e temem que se esteja perante um assassino em série.

"É chocante isto acontecer tão perto de nossa casa. Todos estamos preocupados com as nossas famílias. E se há um assassino em série no meio de nós. Será que é algum dos nossos vizinhos? Nunca se sabe que género de escuridão há na cabeça de cada um. Nós queremos respostas. Independentemente da profissão que a Dawn tinha, tudo isto é uma tragédia", considerou um vizinho da vítima.