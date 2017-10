Morto a tiro por acidente em sessão de sexo em grupo

Homem foi atingido por caçadeira disparada por amiga de 20 anos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10:33

Uma sessão de sexo em grupo regada a álcool e pautada pelo consumo de drogas terminou da pior maneira, com um homem de 39 anos a ser morto com um tiro de caçadeira por uma das parceiras sexuais, que disparou a arma por acidente.

Tiffani Jade Sutcliffe, de 20 anos, tinha passado o dia a beber whisky com a namorada no apartamento em que viviam, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Ao final da tarde, Rhys Gordon Williamson, melhor amigo das jovens que partilhava a casa com estas, chegou do trabalho e juntou-se à festa. Os três começaram a beber e convidaram outro amigo, Anthony Brett Clegg, um ex-recluso recém-libertado da prisão, de 39 anos.

Um amigo de Clegg apareceu na habitação com várias drogas e uma caçadeira de canos serrados, que acabou por deixar na bancada da cozinha. Os quatro tomaram drogas e depois resolveram fazer sexo em grupo.

Tiffani, a namorada e Anthony foram os primeiros a ir para o quarto, onde fizeram sexo. Foram interrompidos por Rhys, que se quis juntar aos amigos e tinha levado a caçadeira.

O homem começou " a brincar com a arma" e apontou-a a Tiffani, que lhe roubou a caçadeira e fez o mesmo. A jovem perguntou se a arma estava carregada e, por acidente, ao por o dedo no gatilho disparou.

"Claro que está carregada, sua p*** estúpida", disse Rhys ao ser atingido, quando estava a menos de dois metros da melhor amiga. O homem colapsou imediatamente no chão, morto.

Envolvidos inventam cenário e escondem arma

Imediatamente as duas jovens fugiram para a casa de banho e Anthony foi esconder a arma no quintal da casa. Tiffani arrastou o corpo do amigo para a rua e só depois chamou os serviços de emergência.

Questionados pela polícia, todos garantiram que o amigo não tinha sido atingido por uma caçadeira. Mentiram e explicaram que tinham estado a brincar com cartuchos de caçadeira e um tubo de metal, que Tiffani tinha atingido com um martelo, causando o disparo.

A polícia desconfiou deste testemunho e, pressionados pelas autoridades, os três amigos acabaram por confessar o que tinha acontecido.

Tiffani aguarda a leitura da sentença, estando acusada de homicídio involuntário. O amigo, Anthony Clegg, tinha saído da prisão há cerca de um mês. Foi condenado a dois anos de prisão, depois do tribunal ter considerado que, caso não tivesse levado a arma para a casa (uma vez que estava proibido de ter uma arma na sua posse), o crime não teria ocorrido.