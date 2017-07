Morto pela polícia depois de assaltar florista com tesoura

Vídeo mostra momento em que o assaltante é abatido pelas autoridades na Estação Central de Sidney.

10:09

Um homem morreu abatido pela polícia australiana, depois de alegadamente ter tentado assaltar uma florista na Estação Central de Sidney. O suspeito estava armado com uma tesoura.

De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, os agentes foram chamados depois de "uma denúncia de roubo com arma". Testemunhas explicam que o homem foi visto a confrontar a proprietária da florista com uma tesoura, pelo que chamar as autoridades.

Quando a polícia chegou, o homem recusou livrar-se da tesoura e foi abatido com quatro tiros. O momento foi filmado e divulgado nas redes sociais.

"Foi aberta uma investigação para apurar todas as circunstâncias deste incidentes", explica o porta-voz da polícia de Sidney.