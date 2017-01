Moscovo nega ter informação comprometedora sobre Trump

Depois da publicação destas notícias, Donald Trump afirmou, na rede social Twitter: "Notícias falsas - uma caça às bruxas política!"



O responsável pediu para não ser identificado por não estar autorizado a falar do caso publicamente.

Um porta-voz do chefe de Estado russo, Vladimir Putin, negou esta quarta-feira que o Kremlin tenha reunido informação comprometedora sobre o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.Dmitry Peskov considerou as declarações de um responsável norte-americano à agência noticiosa Associated Press (AP) "completamente falsas e absolutamente disparatadas", e insistiu que o Kremlin "não procura obter informação comprometedora".Na terça-feira, um responsável norte-americano disse à AP que os serviços secretos tinham informado Trump sobre um relatório não comprovado de que a Rússia tinha obtido informação pessoal e financeira comprometedora sobre o Presidente eleito dos Estados Unidos.