Moscovo pede ao Conselho de Segurança para apoiar plano russo-turco

O acordo patrocinado por Moscovo e Ancara prevê negociações em janeiro no Cazaquistão para tentar acabar com a guerra civil na Síria, que já causou mais de 310.000 mortos e milhões de deslocados desde 2011.



Um cessar-fogo entrou oficialmente em vigor na Síria às 00:00 de hoje.



"Esperamos poder aprová-lo por unanimidade amanhã (sábado) de manhã", adiantou.O acordo patrocinado por Moscovo e Ancara prevê negociações em janeiro no Cazaquistão para tentar acabar com a guerra civil na Síria, que já causou mais de 310.000 mortos e milhões de deslocados desde 2011.Um cessar-fogo entrou oficialmente em vigor na Síria às 00:00 de hoje.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

A Rússia propôs esta sexta-feira aos seus parceiros do Conselho de Segurança da ONU a aprovação de uma resolução apoiando o plano russo-turco de cessar-fogo na Síria e de futuras negociações de paz em Astana.O embaixador russo, Vitali Tchurkin, indicou a jornalistas ter apresentado "um projeto (de resolução) resumido para endossar" o plano da Rússia e da Turquia prevendo uma cessação das hostilidades e negociações em Astana "no final de janeiro".O texto deve ser analisado em reuniões do conselho à porta fechada que começaram hoje de manhã.