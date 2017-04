Mossul tem ainda cerca de 220 mil crianças em perigo iminente

Bastien Vigneau, conselheiro e coordenador principal de emergências da UNICEF para Mossul, disse à imprensa que a sua grande preocupação é que "conforme o conflito se intensifica na parte ocidental, as crianças são apanhadas no fogo cruzado e ou são feridas ou morrem".Outra circunstância que preocupa a agência da ONU é o "número crescente de crianças desacompanhadas nas últimas semanas", segundo Vigneau, que afirma que as crianças estão a sofrer ferimentos de guerra e danos psíquicos pelas condições extremas que vivem e ainda são usadas como "escudos humanos".O enviado da UNICEF também disse que o Daesh está a ocupar escolas e edifícios públicos, e que as infraestruturas de saúde e o fornecimento de água potável podem estar comprometidos.