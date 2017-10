Motim em prisão no México faz 13 mortos e oito feridos graves

Dois dos reclusos morreram na sequência da "força letal" aplicada pelas autoridades.

Treze reclusos morreram e pelo menos oito ficaram gravemente feridos, na sequência de um motim na prisão de Cadereyta, no norte do México, informou na terça-feira o porta-voz da segurança Aldo Fasci.



Segundo o responsável, dois reclusos morreram na sequência da "força letal" a que as autoridades se viram obrigadas a recorrer para controlar a situação.



O governo do estado mexicano de Nuevo León indicou, através da rede de mensagens instantâneas Twitter, que "o tumulto na cadeia de Cadereyta se encontra controlado e que tudo está calmo".