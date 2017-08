Motociclista ousada do Instagram morre a alta velocidade

A mota embateu numa cerca e partiu-se em duas.

BMW S1000RR - seguida por mais de 160 mil fãs - despistou-se a alta velocidade, conforme avança o jornal Mirror.



A mota terá embatido numa cerca, tendo-se partido em duas partes, segundo a mesma fonte.



Olga, apelidade de "Monika9422", posava em lingerie e fatos de banho na mota e fazia perigosas manobras, onde mostrava a adrenalina da forma mais sensual aos seus seguidores, nas redes sociais.



A modelo dizia que a adrenalina a "ajudava a esquecer os problemas", conforme publicado pela mesma nas redes sociais. "Obrigada por me dar liberdade... eu sei que não estou sozinha. Existem milhares como eu, que elouquecem nos seus cavalos de metal", acrescentou.



Não é sabido se Olga estaria a gravar um dos seus vídeos no momento do acidente.



