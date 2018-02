Motor de avião desintegra-se em pleno voo

Passageiros apavorados fotografaram o incidente. Aparelho teve de fazer aterragem de emergência.

Por Daniela Espírito Santo | 11:41

Um dos motores de um avião da United Airlines desintegrou-se em pleno voo, enquanto o aparelho sobrevoava o Oceano Pacífico.



O avião Boeing 777 deslocava-se de São Francisco para o Hawaii quando o motor começou a perder peças e foi forçado a fazer uma aterragem de emergência.



<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">that looks bad, plane and simple ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/ua1175?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ua1175</a> <a href="https://t.co/EKXUxDBw9q">pic.twitter.com/EKXUxDBw9q</a></p>— Erik Haddad (@erikhaddad) <a href="https://twitter.com/erikhaddad/status/963545018890821632?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2018</a></blockquote>

Muitos passageiros partilharam os momentos de terror que viveram a bordo assim que aterraram em segurança. Fotografias e vídeos do motor a perder peças rapidamente se tornaram virais no Twitter, onde um engenheiro da Google, que seguia a bordo, partilhou a sua experiência.



"Não vejo nada sobre isto no manual", disse, em jeito de brincadeira, a acompanhar uma fotografia do motor a desfazer-se enquanto lia o manual de segurança.



Calma, no entanto, foi algo que não abundou dentro do avião assim que se ouviu um enorme estrondo na asa, quando faltava pouco mais de meia hora para o aparelho aterrar em Honolulu.



Outra pessoa que seguia a bordo, Maria Falaschi, garantiu que este foi "o voo mais assustador" da sua vida, agradecendo, no entanto, aos pilotos e tripulação, que "fizeram um grande trabalho" e asseguraram um final feliz para um voo, no mínimo, atribulado.

<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ua1175?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ua1175</a> so glad we are all safe after our emergency landing. <a href="https://t.co/bltAPWzYhn">pic.twitter.com/bltAPWzYhn</a></p>— Haley Ebert (@haleylora) <a href="https://twitter.com/haleylora/status/963562001506029568?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2018</a></blockquote>

