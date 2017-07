Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista de camião acusado da morte de imigrantes no Texas arrisca pena de morte

De acordo com os bombeiros locais, a temperatura no interior do camião terá atingido os 65 graus celsius.

Por Lusa | 22:14

O presumível condutor do camião que foi encontrado num parque de estacionamento no Texas, nos Estados Unidos, com imigrantes ilegais foi acusado esta segunda-feira de tráfico de seres humanos e da morte de pelo menos 10 pessoas.



O condutor, identificado como James M. Bradley Jr, 60 anos, foi acusado ao abrigo de uma lei federal norte-americana relativa ao transporte ilegal de imigrantes com fins lucrativos. Esta lei prevê a aplicação da pena de morte ou da prisão perpétua caso o crime resultar em morte.



No domingo, 39 imigrantes ilegais foram encontrados no interior de um camião de carga sem ar condicionado que estava estacionado e exposto a altas temperaturas num parque de estacionamento de um supermercado de San Antonio, a duas horas da fronteira com o México.



Segundo o mais recente balanço do caso, fornecido esta segunda-feira pelas autoridades, o número de vítimas mortais aumentou para 10, com a morte de um homem que estava internado num hospital da cidade texana de San Antonio.



A par das vítimas mortais, que perderam a vida aparentemente por asfixia ou insolação, os restantes foram hospitalizados, dos quais vários estão em estado crítico. No interior do camião também estavam menores.



De acordo com os bombeiros locais, a temperatura no interior do camião terá atingido os 65 graus celsius.



James Matthew Bradley Jr., oriundo do Estado da Florida, foi esta segunda-feira presente a um juiz federal para ouvir formalmente as acusações e vai permanecer detido.



Documentos do processo criminal federal, citados pela agência noticiosa norte-americana Associated Press, indicam que o condutor disse aos investigadores que não sabia que existiam pessoas no interior do camião. E que só se deu conta das pessoas quando estacionou e saiu do veículo pesado para urinar.



Os mesmos documentos indicam que James Matthew Bradley Jr disse aos investigadores que o camião tinha sido vendido e que estava a transportar o veículo do Estado do Iowa até Brownsville, no Texas.



O motorista relatou que ouviu barulhos no interior do camião e que ficou surpreendido quando abriu as portas e foi derrubado por pessoas que falavam espanhol.



Os mesmos documentos revelam ainda que o condutor não fez qualquer chamada para os serviços de emergência, apesar de ter consciência de que várias pessoas estavam mortas.



O secretário da Segurança Interna dos Estados Unidos, John Kelly, disse esta segunda-feira que este caso revela a "brutalidade" dos traficantes de pessoas.



"Esta tragédia mostra bem a brutalidade do tráfico. Os traficantes não têm qualquer respeito pela vida humana e procuram unicamente o lucro financeiro", acrescentou o representante.