Os motoristas da cidade de Pilsen, na República Checa, estão em alerta com um homem que invade garagens e parques de estacionamento com o intuito de fazer sexo com carros.

Motoristas em alerta com ‘violador de carros’

O ‘violador de carros’, como é designado pelos meios de comunicação polacos, já foi ‘apanhado’ por diversas vezes a satisfazer-se com os veículos estacionados e as autoridades estão à procura do suspeito, acusado de vandalismo.

O homem foi entretanto filmado pelas câmaras de segurança, na garagem do edifício Otylie Beniskova, na província de Skvnany, a ‘violar’ um Skoda Octavia azul. As imagens foram divulgadas pelo proprietário do veículo, que garante que o homem ataca aquele espaço regularmente. "É doentio. Este pervertido também já ‘violou’ o Mazda do meu vizinho, mas parece que o meu carro o excita mais. Vai à nossa garagem como se fosse um bordel", lamenta o homem, que divulgou o vídeo na esperança do suspeito ser capturado "o mais depressa possível".

