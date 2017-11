Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP venezuelano formalizará acusação contra opositores por manifestações

Entre abril e junho de 2017 morreram mais de 120 pessoas morreram nos protestos.

O Ministério Público (MP) da Venezuela vai solicitar que sejam julgadas as pessoas que entre abril e junho de 2017 convocaram manifestações de rua durante as quais mais de 120 pessoas morreram.



O anúncio foi feito pelo procurador-geral designado pela Assembleia Constituinte, Tarek William Saab, em declarações ao canal estatal venezuelana de televisão (VTV), durante as quais sublinhou que houve "incitação à violência e à conspiração".



"Houve apelos para destruir o regime republicano, ao mesmo tempo que solicitaram uma intervenção estrangeira. Todos estes atos poderiam significar um consenso para transtornar a paz da República", disse.



Por outro lado, acusou a oposição venezuelana de incitar à violência e à conspiração, apesar de ter tido milhares de oportunidades de participar em processos eleitorais.



Na Venezuela, entre abril e junho ocorreram manifestações diárias contra o Presidente Nicolás Maduro, que se intensificaram depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter divulgado duas sentenças que limitavam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assumia as funções do parlamento.



Entre queixas sobre o aumento da repressão, os opositores manifestaram-se ainda contra a convocatória de uma Assembleia Constituinte, feita pelo Presidente Nicolás Maduro.



Durante os protestos, milhares de pessoas foram detidas, pelo menos 120 morreram e centenas ficaram feridas, a maior parte delas na sequência de confrontos com as autoridades, que, segundo a imprensa local, chegaram mesma a disparar tiros de armas de fogo contra os manifestantes.