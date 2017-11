Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mugabe recusa sair até eleições de 2018

Líderes militares e enviados sul-africanos mantiveram conversações com o presidente do Zimbabwe.

Por Francisco J. Gonçalves

Um dia depois de ser colocado em prisão domiciliária pelos militares, o presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, recusou ontem deixar o poder. Durante reuniões com enviados sul-africanos e com os generais responsáveis pelo golpe de Estado, Mugabe reiterou que é o líder legítimo do país.



As conversações foram mediadas pelo bispo Fidelis Mukonori e visam garantir uma deposição sem humilhação do homem que durante 37 anos liderou o país, sendo visto ainda por muitos como o herói da independência.



Os militares e os negociadores sul-africanos pretendem convencer Mugabe a abrir caminho a um governo de transição. Uma das propostas visa colocar no poder, de forma interina, Emmerson Mnangagwa, o vice-presidente destituído na semana passada.



Terá sido essa demissão do herdeiro presumível da presidência que precipitou o golpe militar, pois confirmou a suspeita de que Mugabe, de 93 anos, planeava deixar o poder à mulher, Grace Mugabe, de 52 anos. O presidente insiste em manter-se no cargo até às eleições de 2018.



A possível criação de um governo interino levou o líder da oposição, Morgan Tsanvagirai, que fazia tratamentos a um cancro na África do Sul, a regressar ao Zimbabwe e a afirmar-se disponível para integrar um governo de unidade nacional.



Luxo e violência marcam vida de Grace

A mulher do presidente Mugabe é conhecida como ‘Gucci Grace’ devido ao gosto pelo luxo. Num só dia em Paris gastou 130 mil euros, tem um Rolls-Royce de 340 mil euros e num ano comprou 62 pares de sapatos Ferragamo, cada par custando mais de mil euros.



Grace Mugabe é também famosa pelo mau génio. Em agosto agrediu a modelo Gabriella Engels num hotel de Joanesburgo e em 2009 esmurrou um repórter fotográfico, em Hong Kong.



Oposição disposta a partilhar governo

O principal partido da oposição do Zimbabwe, o Movimento para a Mudança Democrática (MMD), está disposto a participar num governo de transição após o golpe militar contra o executivo do presidente Robert Mugabe.



1980

é o ano em que Robert Mugabe se torna líder do Zimbabwe independente depois de liderar, durante décadas, a luta contra o poder britânico.



Segundo casamento

Mugabe casou em 1996 com Grace Marufu, datilógrafa com quem iniciou uma relação quando a primeira mulher, Sally, estava à beira da morte.