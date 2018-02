Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher acorda todos os dias com a sensação de estar de "ressaca"

Sarah, de 34 anos, sofre de várias condições raras que lhe debilitam a saúde.

Uma mulher residente em Kent, no Reino Unido, que sofre de várias condições de saúde raras, revelou ao jornal Daily Mail como quase todas as manhãs acorda com sintomas de "ressaca". "É como se tivesse bebido até cair na noite anterior mas sem essa parte", esclarece.



Sarah Moughtin, de 34 anos, sofre de hipofisite linfocítica, hipopituitarismo e diabetes. Esta "mistura" faz com que tenha de ser internada variadas vezes e que não consiga viver a sua vida normal.



Tudo começou em 2014, quando lhe surgiu um nódulo por detrás da orelha. Sarah queixa-se que as suas doenças lhe estão a impedir de experienciar aqueles que deveriam ser os acontecimentos mais felizes da sua vida, como o nascimento da sua sobrinha.



Os distúrbios também "roubaram" a auto-estima de Sarah, que desde que foi diagnosticada com os mesmos, viu o seu peso aumentar cerca de 40 quilos.



A mulher, que sofre frequentemente de vómitos e inchaço facial, vive com os pais de 67 e 61 anos. A sua visão também foi afetada e Sarah é obrigada muitas vezes a tapar um dos olhos.



"Para além das operações a que já fui submetida, são muitas as vezes em que tenho de ser internada por crises. Cheguei a ter de implorar para ir ao funeral da minha avó em 2016", recorda a mulher.



Para além de todas as complicações que as doenças lhe têm trazido, Sarah teve de aprender a viver com a constante sensação de "acordar de ressaca".



"Todas as manhãs me sinto adoentada, com dores de cabeça, um pouco desorientada e constantemente com sede. Ainda assim sinto que sou uma sortuda por não ter de passar por isto sozinha. Tenho uma família maravilhosa, bons amigos e uma boa equipa médica", explicou ao jornal.



Ainda assim, Sarah é agradecida pelo que a vida lhe continua a proporcionar. Apesar de ser doente, a mulher de 34 anos tem conseguido manter o seu trabalho e diz-se muito feliz por poder viver perto da sua sobrinha, a sua maior razão de viver.