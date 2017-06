Mulher acusada de sexo em voo da Ryanair desculpa-se

Homem fez sexo em voo da Ryanair com noiva grávida em casa

Continua a gerar polémica o caso de dois ingleses que alegadamente fizeram sexo em pleno voo da Ryanair. Depois de vir a público que o homem que surge nas imagens estava numa despedida de solteiro e que tinha deixado a noiva grávida em casa, a mulher que aparece sentada ao colo dele também já foi identificada.

Tracey Bolton, de 39 anos, é a mulher que aparece no vídeo a beijar o pescoço de Shaun Edmonson, de 31 anos, antes deste pedir preservativos aos outros passageiros do avião, que fazia a ligação entre Manchester e Ibiza. A inglesa, que é dona de um café e é mãe de três filhos, confessou aos amigos estar "mortificada com a divulgação do vídeo na Internet".

Ao The Sun, uma amiga de Tracey, Kirsty Lawton, garante que a amiga lhe explicou que "tudo não passou de uma lap dance". "Não aconteceu nada. Ela diz que só fez uma dança sensual em cima dele completamente vestida, para os risos, que os dois não fizeram sexo". Tracey Bolton tinha estado a beber no aeroporto de Manchester quando conheceu Shaun Edmonson, mesmo antes dos dois embarcarem no mesmo voo.

"Eles estavam só a ser parvos, para porem toda a gente do avião a rir. Eles não se conheciam, como se alguém fizesse sexo num avião com um desconhecido!", remata a amiga.

Testemunhas relatam sexo após dança

No entanto a alegada brincadeira não caiu bem a todos os passageiros. Muitos garantem que o casal fez mesmo sexo a bordo do voo, depois do jovem envolvido no escândalo ter pedido "uma borrachinha" aos presentes. Testemunhas relatam que, depois da dança, Tracey ter-se-á despido e sentado em cima de Shaun e que os dois tiveram relações sexuais durante 10 minutos.

"Estou mortificada. O que começou com um disparate devido ao álcool tornou-se viral e chegou a todo o mundo. Estou em pânico mas garanto que não aconteceu nada. Ainda não consegui parar de chorar desde que vi o vídeo. Tenho tanta vergonha", diz Tracey Bolton.

Quem certamente estará também em choque é a noiva de Shaun, que está grávida de seis meses. Jenna, que é de nacionalidade canadiana, "está furiosa e muito desiludida" com o noivo, de acordo com amigos do casal.

