Mulher atrasa voo depois de atirar moedas ao motor do avião

Uma mulher, de 80 anos, provocou o atraso de um voo de Xangai, na China, para Guangzhou, no sul do país, depois de ter atirado moedas ao motor do avião para dar sorte durante a viagem.

Por ser supersticiosa, a passageira, de apelido Qiu, obrigou a que 150 pessoas fossem retiradas do avião. A idosa foi detida pela polícia no Aeroporto Internacional de Xangai.

De um total de nove moedas, uma acabou por ficar dentro de um dos motores. Qiu viajava com o marido, a filha e o genro.

A China Southern Airlines informou que o avião passou por uma revisão completa após o incidente.

