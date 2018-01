Mulher com 6 mil tumores revela nova aparência após cirurgia

Sofre de neurofibromatose, uma doença genética que lhe causou tumores em todo o corpo.

Libby Huffer sofre de uma doença genética conhecida como neurofibromatose, que potencia o crescimento de tumores benignos, e que resultou no crescimento de 6000 tumores espalhados por todo o corpo. Mas recentemente, a norte-americana submeteu-se a uma cirurgia inovadora que lhe permitiu mudar completamente a aparência.

Em junho de 2017, a mulher de 45 anos viu-se livre de 1000 tumores, que lhe preenchiam a cara e o pescoço, através de uma cirurgia e de um tratamento a laser, que suavizaram a pele e reduziram a aparência das marcas. "Estou muito feliz com o resultado e espero conseguir tirar todos os sinais um dia", revelou.

Libby, que vive no estado do Indiana, nos Estados Unidos, sofre com esta condição desde muito nova, mas os sintomas pioraram com a gravidez da filha Lindsey, agora com 23 anos. As mudanças hormonais resultaram num crescimento invulgar de centenas de sinais, que provocam dores crónicas.

A fotógrafa revelou que sofreu bullying desde criança devido à sua condição. "Sou um ser humano, a única coisa que quero é que me amem e me tratem como uma pessoa normal", exclamou. Libby aproveitou ainda para sublinhar que os olharem e os comentários negativos só serviram para a deixar "muito desconfortável".

A mulher garantiu ainda que a cirurgia oferecida pelo programa televisivo The Doctors permitiu-lhe ter uma voz mais ativa nestas questões: "Sempre foi o meu maior objetivo", afirmou. Esta ainda revelou que quanto mais cirurgias realizar mais confiança vai sentir e que isso a vai ajudar a "apagar as memórias negativas" da infância.