Mulher come banana infestada com ovos de aranha

Mãe garante que vai deixar de comprar a fruta.

16:04

Lorraine Wall estava a comer uma banana quando começou a sentir uma sensação crocante e estranha. Foi nesse momento que se apercebeu que a peça de fruta, que comprou no Lidl, se encontrava infestada com ovos de aranha. O caso aconteceu este sábado em Birkenhead, no Reino Unido.

Em declarações ao The Liverpool Echo, a mulher, de 38 anos, revelou que tem fobia a aranhas e, por essa razão, tem por hábito cortar as extremidades das bananas. "Foi horrível, fiquei mesmo muito mal disposta", sublinhou.

Assim que se apercebeu da situação, a mãe de 6 filhos ligou para a emergência a relatar o sucedido. "Um paramédico veio cá a casa porque podia ser tóxico para o meu organismo. Mas, mais tarde, disseram-me que o ácido do estômago iria eliminar de forma natural os ovos que engoli", explicou à mesma publicação.



Um porta-voz da cadeia de supermercados já revelou o desagrado da empresa face a este caso. "Trabalhamos de forma muito próxima com os nossos produtores para assegurar que os produtos vendidos, como a fruta e os legumes, tem a melhor qualidade possível", afirmou.

Este ainda sublinhou que a ocorrência foi transmitida para o Departamento de Qualidade "que se encontra a investigar o caso".