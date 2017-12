Mulher dá à luz bebé a partir de embrião congelado há 24 anos

Médicos falam em novo recorde mundial.

20.12.17

"Percebem que só tenho 25 anos? Este embrião e eu podíamos ser as melhores amigas", disse Tina Gibson em declarações à CNN, recordando que o embrião foi congelado apenas quando a mulher tinha pouco mais de um ano de idade.



Tina e o marido Benjamin Gibson, de 33 anos, vivem em Tennessee, nos EUA e cedo perceberam que teriam de recorrer a métodos alternativos para conseguirem ter um filho, uma vez que Benjamin sofre de fibrose quística, doença que o deixou infértil.



Ao casal foram dados mais de 300 perfis de embriões para que pudessem escolher. O primeiro pelo qual optaram não era viável e o segundo resultou na recém-nascida Emma.



Quando os médicos começaram a preparar a fertilização in vitro é que se aperceberam que se podia tratar de um novo recorde mundial. O embrião mais antigo a resultar num parto bem sucedido até então tinha sido congelado em 1997, há menos cinco anos do que Emma.



"As pessoas dizem que isto é ciência, mas para mim é um presente de Deus", disse Tina Gibson, em entrevista à WBIR, canal televisivo do Este do Tennessee.





Meet Emma Wren! She was born on November 25, 2017 after spending 24 years as a frozen embryo. #WATE



Full story:https://t.co/tsC5vOkX68 pic.twitter.com/2J57aG1kgP — Erin Barnett (@ErinBarnettNews) 19 de dezembro de 2017

