Mulher dá à luz em pleno voo da Lufthansa

Avião com destino a Frankfurt teve de ser desviado para Manchester.

16:22

Um avião transatlântico da Lufthansa que seguia da Colômbia para Frankfurt teve de mudar de rota e aterrar em Manchester porque uma mulher entrou em trabalho de parto em pleno voo, esta quarta-feira.



A bordo seguiam três médicos, que prestaram socorro à grávida e ajudaram no parto.



O avião acabou por aterrar em segurança, com a mãe e o bebé a serem transportados para um hospital local, confirmou fonte da companhia aérea.



O avião seguia de Bogotá para a Alemanha, mas acabou por aterrar no Reino Unido.



"De forma a oferecer a melhor assistência médica possível à mãe e ao bebé, a tripulação decidiu divergir o voo para Manchester, onde o avião aterrou às 13h09, hora local", é dito pela empresa.

"A mãe e o recém nascido saíram do avião em segurança e foram transportados de ambulância para o hospital. O avião é um Airbus A340-300 e tinha 191 pessoas a bordo", acrescentou a Lufthansa.



Nascimentos a bordo de aviões são cada vez mais raros, uma vez que muitas companhias proíbem a entrada a mulheres quando a gravidez já se encontra muito avançada. No entanto, este não é, de longe, caso único: ainda o mês passado, uma mulher entrou em trabalho de parto num voo da Jet Airways e o bebé recebeu viagens grátis para o resto da vida.