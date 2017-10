Mulher de 150 quilos mata menina ao se sentar em cima dela

Norte-americana está a ser acusada de homicídio.

Uma mulher de 150 quilos está a ser acusada de homicídio na Flórida, EUA, por ter matado uma menina, de 9 anos, ao sentar-se em cima dela para a castigar.

De acordo com o The Pensacola News Journal, Veronica Green Posey, de 64 anos, confessou às autoridades que se sentou em cima da prima, Dercika Lindsay, porque esta estava "fora de controlo".

O mesmo jornal avança que a menina avisou a prima e os pais - que estavam em casa no momento em que o crime aconteceu - que não conseguia respirar.

Só quando Veronica se levantou é que reparou que a criança estava inconsciente. Chamou o serviço de emergência médica e tentou ressuscitar Dercika mas já não havia nada a fazer.

Os pais da menina, Grace Joan Smith e James Edmund Smith, estão a ser acusados de negligência.

Grace terá chamado a sobrinha para a ajudar a "disciplinar" a filha. Segundo as autoridades, a mulher terá depois confessado que Veronica atingiu Dercika com uma régua e com um tubo de metal antes de se sentar em cima dela.

Já James disse apenas às autoridades que Veronica sentou-se em cima da filha por alguns minutos e que só se levantou dois minutos depois da menina ter começado a reclamar que não conseguia respirar.