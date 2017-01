Mulher de Lula da Silva em coma induzido

A mulher do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, continuava ao início da tarde desta quarta-feira internada em estado grave numa Unidade de Tratamento Intensivo, UTI, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de um dia antes ter sofrido um AVC, acidente vascular cerebral. O AVC foi hemorrágico e obrigou os médicos do Sírio-Libanês a um procedimento cirúrgico de emergência ainda na terça para estancar o sangue no cérebro da ex-primeira-dama do Brasil. Segundo a assessoria do Instituto Lula, Marisa Letícia está em coma induzido.

De acordo com o mais recente boletim médico, divulgado pelo hospital no final da manhã desta quarta, Marisa Letícia foi submetida a um novo procedimento. Os médicos introduziram-lhe esta quarta-feira um cateter vascular para monitorarem a pressão intracraneana da paciente.

Marisa Letícia, de 66 anos, sofreu o AVC na manhã de terça quando estava em casa, na cidade de São Bernardo do Campo, vizinha a São Paulo, e foi levada para um hospital da cidade. Os médicos dessa unidade deram-lhe o primeiro atendimento mas depois ela foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, o mais moderno e conceituado do Brasil, onde o próprio Lula da Silva já se tratou e venceu um cancro.

O médico responsável pela equipa que atende a mulher do ex-presidente, Roberto Kalil Filho, médico de Lula há 20 anos, prefere não adiantar detalhes sobre o quadro clínico de Marisa Letícia, classificando-o apenas como estável. Segundo o médico, é preciso aguardar pelo menos mais 24 horas para então se avaliar como vai responder o cérebro de Marisa Letícia e se ela ficará com sequelas graves.



Ainda segundo Kalil, a ex-primeira-dama teve diagnosticado um aneurisma há 10 anos, mas foi na altura considerado desnecessário extraí-lo por não representar risco grave. Kalil adiantou que Marisa Letícia é hípertensa e que uma inesperada crise de pressão alta pode ter levado ao AVC.

