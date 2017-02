Mulher de Lula da Silva em estado "irreversível"

O quadro clínico da ex-primeira-dama do Brasil Marisa Letícia Lula da Silva "é irreversível", de acordo com informações do médico da família, o cardiologista Roberto Kalil Filho, divulgou esta quinta-feira a imprensa brasileira.

Segundo o portal de notícias G1, na noite de quarta-feira, o médico da família do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse aos jornalistas que o quadro clínico da ex-primeira-dama "é irreversível".

A mulher do ex-Presidente Lula da Silva está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 24 de janeiro, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma.

