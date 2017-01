Mulher de Lula da Silva sofre AVC

A mulher do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, na tarde desta terça-feira, 24. Marisa Letícia foi internada na emergência do Hospital Sírio-Libanês, no bairro do Paraíso, região central da cidade brasileira de São Paulo.

De acordo com informações daquele conceituado hospital particular, a mulher de Lula chegou consciente. Ela foi levada imediatamente para a sala de cateterismo, onde uma equipa médica multidisciplinar a socorreu.

Às 16h20 de São Paulo, 18h20 em Lisboa, Marisa Letícia estava a ser submetida a um procedimento de cateterismo para se tentar conter a hemorragia provocada pelo AVC. O hospital não informou mais detalhes sobre o quadro clínico de Marisa Letícia nem se ela corria risco de morte ou de ficar com sequelas graves.

