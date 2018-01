Mulher detida quando levava o corpo do marido numa mala

Episódio macabro aconteceu numa estação de comboios do Rio de Janeiro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 12:08

Uma mulher foi presa em flagrante no final da noite desta sexta-feira (início da madrugada deste sábado em Lisboa), quando transportava o corpo do próprio marido dentro de uma mala junto à estação dos comboios suburbanos de Magalhães Bastos, na zona oeste da cidade brasileira do Rio de Janeiro. A polícia vai interrogar este sábado a suspeita, que, ao ser detida, se manteve em silêncio.

O flagrante foi quase por acaso, quando militares do Exército que passavam junto à estação desconfiaram de uma mulher que descia a rampa de saída carregando uma mala aparentemente pesada. Eles abordaram a suspeita e, ao abrirem a mala, depararam-se com o corpo de um homem lá dentro.

Uma das poucas coisas que a mulher contou no momento foi que o homem morto era o seu próprio marido, sem entrar em detalhes de como ele tinha morrido e para onde ela estava a levar o corpo daquela forma nada usual. Testemunhas que presenciaram a detenção e a abertura da mala disseram-se depois em redes sociais estarrecidas tanto com o macabro achado quanto com a frieza demonstrada pela mulher, que não esboçava qualquer emoção.

Os militares chamaram a polícia, que fez a perícia no local e depois removeu o corpo para o Instituto de Medicina Legal para apurar a causa da morte. Este sábado, após os exames preliminares no corpo encontrado na mala, a suspeita vai ser ouvida, para explicar a inusitada situação em que foi flagrada e como o marido morreu ou foi morto.