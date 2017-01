Mulher deu à luz o seu próprio neto

Maddie Coleman soube aos 14 anos que não podia ter filhos. Tinha lesões congénitas no útero e no colo do útero que a impediam de conceber. Mas, aos 24 anos, Maddie viu o sonho de ter um filho concretizado, com a ajuda da mãe. Megan Barker, de 48 anos deu à luz o seu próprio neto.

Gus nasceu em outubro e está a ser amamentado pela avó. É o resultado de um embrião fecundado com o esperma do pai, Tyler, e um óvulo de Maddie. O caso aconteceu na Califórnia, nos EUA, e a família conta agora uma história feliz.

"Ela é como outra qualquer avó, e adora estar com o bebé. A única diferença é que esta avó dá de mamar", conta Maddie, citada ao jornal The Sun.

Em declarações à People, Megan mostra a sua alegria por ter podido ajudado a filha."Eu sabia o quão importante era para a Maddie ser mãe, e sabia que havia outras opções, como a adoção. Mas eu queria que ela soubesse que ter um filho biológico era uma opção viável. Sinto-me muito afortunada de poder dar-lhe essa oportunidade e que a fertilização in vitro tenha resultado. Foi o melhor dos presentes"

A avó já se ofereceu para, caso o casal decida ter mais filhos, voltar a ser hospedeira de um novo neto.

