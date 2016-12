Mulher é suspeita da morte do embaixador grego no Brasil

O diplomata, que foi cônsul da Grécia no Rio de Janeiro entre 2001 e 2004 e assumiu o cargo de embaixador em Brasília no início deste ano, passava as férias de final de ano no Rio de Janeiro.



Kyriakos Amiridis, 59 anos, tinha sido visto pela última vez na segunda-feira, sendo o seu paradeiro desconhecido desde então.O diplomata, que foi cônsul da Grécia no Rio de Janeiro entre 2001 e 2004 e assumiu o cargo de embaixador em Brasília no início deste ano, passava as férias de final de ano no Rio de Janeiro.

A embaixatriz Françoise Amiridis e o polícia militar Sérgio Gomes Moreira Filho são dois dos principais suspeitos da morte de Kriakos Amiridis, o embaixador grego no Brasil cujo corpo foi encontrado na quinta-feira carbonizado dentro de um veículo na cidade de Nova Iguaçu.De acordo com informações do Globo, os investigadores "pediram a prisão de quatro pessoas que teriam planeado e matado o diplomata".Entre elas encontram-se a embaixatriz e o polícia. Os dois, suspeita-se, serão amantes, o que leva a crer que a morte do embaixador se tratou de um crime passional.