Mulher é violada em plena luz do dia e ninguém pára atacante

Dezenas de pessoas passaram no local e nada fizeram para ajudar a jovem.

20:32

Uma mulher indiana foi violada na rua em plena luz do dia e, apesar de dezenas de pessoas terem passado no local onde tudo estava a acontecer, ninguém parou para a ajudar. O caso aconteceu na cidade de Visakhapatnam e foi inclusivamente filmado por alguns destes transeuntes.



De acordo com testemunhas, citadas pelo jornal The Sun, a mulher não tinha comido todo o dia e teria sido colocada fora de casa pelos seus familiares há alguns dias após uma discussão. Não teria forças para se libertar do agressor.



Um homem de 23 anos já foi detido após o ataque sexual. "Aparentemente, ela estava muito fraca e a dormir no passeio debaixo da sombra de uma árvore quando o homem, embriagado, a atacou sexualmente", referiu o polícia K Suresh, a cargo da investigação.



"Este caso mostra claramente que as pessoas se tornaram insensíveis aos ataques a mulheres", refere ainda.